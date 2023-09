I cambi di Viali in ritardo, c’è ancora tanto da lavorare

Perdere giocando un gran bel primo tempo e dopo aver trovato il gol proprio allo scadere, fa male, ma la sconfitta con il Sudtirol, la terza in tre trasferte, conferma che questo Ascoli ha ancora tanto da lavorare. Era prevedibile che la squadra di casa rientrasse dopo l’intervallo con un altro piglio, ma l’Ascoli non è riuscito a difendere il vantaggio con la dovuta aggressività nei contrasti e nelle marcature e poi è crollato anche a causa dei cambi effettuati da Mister Bisoli. Ancora una volta tardivi invece quelli di mister Viali con Di Tacchio, Millico e Bayeye che andavano inseriti almeno dopo il pareggio per arginare la fisicità degli altoatesini e dare un po’ di imprevedibilità all’attacco. Il tecnico dice che questo Ascoli non è ancora una squadra ma dovrà essere lui a fare il lavoro più corposo per costruirsela.