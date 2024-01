I cambi hanno fatto la differenza. Questa partita l’ha vinta Castori

L’ha vinta lui, l’ha vinta mister Fabrizio Castori. La sfida contro il Como, seconda forza del campionato, l’ha vinta l’allenatore dell’Ascoli con l’atteggiamento tattico aggressivo, con il pressing asfissiante per tutta la gara e con i cambi fatti quando i padroni di casa rimasti in dieci hanno provato a difendere il risultato di parità. E’ stato Castori l’arma in più di questo match che i bianconeri hanno vinto con merito senza aver paura di sfidare il Como negli uno contro uno in campo aperto, uniche occasioni in cui i padroni di casa hanno messo in difficoltà la retroguardia bianconera. La grande prova di Falzerano e Celia sulle fasce, le geometrie di Valzania, la grinta di Peppe Bellusci e il fiuto del gol del portoghese Pedro Mendes hanno fatto il resto. Ma sono stati i cambi a fare la differenza. L’ha vinta lui, il grande Favrì.