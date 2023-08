I numeri bocciano i bianconeri e anche il lavoro di mister Viali

Due partite, quattro gol subiti, quattro espulsi, nessun gol realizzato, pochissimi tiri in porta. I numeri, al momento, sono contro il tecnico dell’Ascoli che oltre a dover fare i conti con i malumori nello spogliatoio deve iniziare anche a fare i conti con una piazza non certo soddisfatta del suo lavoro. Le due sconfitte subite in queste prime due giornate, sono certamente diverse ma la squadra appare in grande difficoltà nella costruzione del gioco e nella pericolosità offensiva. Il Modena non fa nulla di straordinario, ma corre, lotta e pressa non lasciando ragionare i bianconeri che approcciano ancora in maniera troppo remissiva e compassata. La reazione dopo il gol subito è più nervosa che grintosa, il centrocampo non gira e agli attaccanti arrivano pochissimi palloni giocabili. Non è certamente questo l’atteggiamento giusto.