I precedenti: blitz del Picchio in 5 occasioni

Tante gioie e qualche dolore. Cremonese e Ascoli sabato torneranno nuovamente a sfidarsi allo Zini (avvio previsto alle ore 14). Quella in programma sarà la decima sfida in B tra due club in cerca il riscatto dopo le prime giornate del torneo che non hanno proprio sorriso, sia all’una che all’altra, dal punto di vista dei risultati. I bianconeri di Viali contro il Palermo sono finiti ko (0-1) per la quarta volte in cinque incontri. I lombardi invece, partiti per lottare fin dal principio nei piani alti della classifica, non sono ancora risultati capaci di trovare il giusto ritmo per tenere il passo delle protagoniste. Il bilancio complessivo dei precedenti già andati in archivio parla di un dominio del Picchio, mostratosi capace di aggiudicarsi per ben 5 volte la vittoria nella tana dei grigiorossi. Tre invece i successi ottenuti finora dai padroni di casa. A completare il quadro complessivo poi si aggiunge il pareggio per 3-3 del match disputato l’8 dicembre 2020 quando a guidare l’Ascoli c’era Delio Rossi.

A spiccare in quell’occasione fu l’ex Bajic, autore di un’esaltante tripletta. Al vantaggio di Strizzolo il centravanti bosniaco rispose con una doppietta in grado di pareggiare i conti e poi di assestare il momentaneo sorpasso. La risposta della Cremonese non si fece attendere tra la fine del primo tempo e l’avvio di ripresa con Deli che riportò i conti sul 3-2. Sempre Bajic, soltanto un paio di minuti dopo, poi riuscì a calare il tris personale che consentì di portare a casa un buon punto. Il primo appuntamento invece risale all’annata dei records della formazione di Renna. Nella gara del 9 ottobre 1977 bastò il centro di Zandoli per permettere all’Ascoli di spuntarla 1-0. L’8 dicembre 1985 il Picchio prevalse ancora per 2-1 e stavolta grazie alle reti di Bonomi e Vincenzi. Quelli conquistati furono tre punti importanti peri alimentare la cavalcata trionfale che alla fine della stagione vide Boskov e i suoi centrare senza difficoltà il primo posto e quindi il meritato grande ritorno in serie A. In tempi recenti i bianconeri sono tornati ad essere corsari con il 2-1 (doppietta di Monachello) portato a casa il 21 aprile 2018 e, a seguire grazie all’1-0 firmato Rosseti nel match del 23 febbraio 2019. L’ultima sfida andata in scena resta quella del 30 aprile 2022 quando la formazione di Sottil, vincendo per 1-0 (Baschirotto), costrinse i lombardi a rinviare i festeggiamenti per il ritorno in massima serie.

mas.mar.