I precedenti coi calabresi fanno sperare

Ascoli-Cosenza sarà un duello ad alta tensione. Il Picchio dovrà vincere per consolidare le proprie ambizioni playoff. I lupi invece cercheranno il bottino pieno per restare in vita e non finire tra le possibili condannate a retrocedere. Una cosa è certa: sarà la partita della vita per entrambe. Uno scontro aperto da affrontare senza eccessivi tatticismi. Il pareggio di fatto non servirà a nessuna delle due. Quello che si consumerà al Del Duca sarà il decimo confronto in B tra le due contendenti. Il bilancio dei precedenti sorride in maniera netta ai bianconeri che finora hanno complessivamente ottenuto 4 vittorie e 4 pareggi. Soltanto uno, invece, il passo falso commesso al cospetto dei rossoblù. L’unico acuto dei calabresi in terra picena resta quello del 15 dicembre 2020 quando la formazione allora allenata da Delio Rossi fallì in maniera abbastanza clamorosa la possibile inversione di rotta dopo l’esonero di Bertotto e un inizio tutt’altro che brillante sulla panchina del Picchio. L’Ascoli cadde 3-0 sotto gli occhi increduli dei propri tifosi complicando ulteriormente la risalita in classifica. Cosa poi pienamente riuscita con il secondo avvicendamento che vide arrivare il regalo Sottil sotto l’albero di Natale. Contro quel Cosenza non ci fu mai partita. La gara si mise sul binario sbagliato a pochi istanti dall’intervallo quando a colpire fu Baez. Avvio di ripresa drammatico col raddoppio di Gliozzi e match chiuso a dieci minuti dal termine con la terza mazzata di Bittante. Il primo incontro in B invece fu subito vincente per l’Ascoli che liquidò la pratica senza difficoltà con Casagrande e Sabato. Il Picchio tornò a battere il Cosenza tra le mura amiche nella stagione 2002-03 con Pillon e parte dei suoi diabolici. Un secco tris (3-0) firmato da Bonfiglio e la doppietta di Ciccio Brienza consegnarono una vittoria fondamentale per la salvezza. Incredibile rimonta targata Zanetti nel secondo campionato della gestione operata dalla società capitanata dall’attuale patron Pulcinelli. Nel match del 24 novembre 2019 finì 3-2 per i bianconeri dopo che i calabresi andarono avanti per 2-0 con Riviere e Bruccini (su rigore). La remuntada fu iniziata da Ninkovic in chiusura di primo tempo e completata nel corso della ripresa con i due gol dello scatenato Scamacca. L’ultimo appuntamento resta l’esordio dello scorso torneo cadetto. Nonostante il caldo asfissiante d’agosto i ragazzi di mister Sottil la risolsero di misura (1-0) con una fiammata di Bidaoui.

mas.mar.