I precedenti contro i rosanero: sei vittorie e due ko

Al Del Duca sabato alle 14 Ascoli e Palermo torneranno a sfidarsi per la decima volta. Il bilancio complessivo dei precedenti fatti registrare tra il Picchio e i siciliani sorride nettamente ai bianconeri che si sono imposti per ben 6 volte finora. Un solo pareggio e le 2 affermazioni dei rosanero arrivate in tempi recenti hanno completato il quadro. Nell’ultimo match disputato, quello del 4 maggio 2019, ad esultare fu proprio il Palermo allora guidato da Tedino (1-2). Il confronto si sbloccò nel corso del secondo tempo quando a portare avanti gli ospiti fu una rete di Moreo. La gioia del gol rimase strozzata in gola con l’immediato pareggio messo a segno dal mediano bianconero Addae. Alla fine però i siciliani riuscirono a spuntarla nei minuti finali con la zampata risolutiva del centrocampista Haas. A quel pomeriggio che vide il ritorno allo stadio di Carletto Mazzone per l’intitolazione della tribuna est a lui dedicata mancarono soltanto i 3 punti.