I precedenti sorridono al Picchio: 9 sorrisi al Del Duca

I precedenti tra Ascoli e Bari andati in scena al Del Duca sorridono nettamente al Picchio che in 15 sfide disputate è riuscito ad ottenere ben 9 vittorie con 3 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo confronto andato in scena nel capoluogo piceno è datato 28 marzo 2018 quando la formazione allora guidata da Cosmi riuscì ad imporsi 1-0 con una rete di Buzzegoli. Tre punti fondamentali per riuscire ad alimentare le speranze verso la possibilità di mantenere la categoria attraverso i playout poi disputati con esito positivo affrontando l’Entella (il doppio 0-0 premiò l’Ascoli visto il miglior piazzamento in classifica). Il 24 dicembre 2016 invece il Picchio riacciuffò in extremis l’1-1 con Perez. L’affermazione più netta trovata dall’Ascoli è stata fatta registrare nel primo campionato cadetto della storia bianconera con la guida di Carletto Mazzone: il 4-0 del 5 novembre 1972 firmato dalla doppietta di Colombini, Bertarelli e l’autogol di Consonni.