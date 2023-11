I pugliesi perdono l’ex Bellomo: out Di Cesare e Menez

Brutte notizie per il Bari di Marino che a poche ore dal match di domani contro l’Ascoli potrebbe perdere un altro elemento. A fermarsi nel corso della seduta di allenamento svolta ieri mattina è stato l’ex Bellomo. Il trequartista ha interrotto prima del previsto la seduta di lavoro svolta per un colpo ricevuto. I biancorossi hanno proseguito la preparazione dell’attesa sfida con una parte teorica poi seguita da una serie di esercizi sul campo. Il tecnico ha focalizzato l’attenzione dei suoi sull’aspetto tattico con una serie di partitelle a ranghi misti, poi seguite da una serie di conclusioni in porta. Il dubbio legato a Bellomo vedrà aggiungersi le assenze sicure del leader difensivo Di Cesare, squalificato un turno dal Giudice sportivo, e di Menez. Anche il francese sta seguendo un lavoro personalizzato volto a favorire il suo completo recupero. Continua infine la fisioterapia e l’allenamento in palestra per Maiello che ne avrà ancora per un po’.