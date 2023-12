I rossoblù alla scuola Caselli

’Samb is caring’. La Samb promuove e sostiene attività sociali ed uno stile di vita sano e sportivo nei bambini in fascia d’età scolare. Nell’ambito di questo progetto, ieri, la società ha consegnato dei materassini alla scuola Caselli, utili per l’attività motoria di studenti con mobilità ridotta. Erano presenti la dirigente Giuseppina Carosi, il presidente della Samb Vittorio Massi, una delegazione di calciatori rossoblù quali Stefano Coco, Ciro Pinto, Leonardo Pezzola e il capitano Alex Sirri. Con loro anche Bruno Fares che, assieme a Giovanni Laghi, ha dato il via alla consegna delle sciarpe ‘uniti si vince’. Un bel momento di gioia a scuola per gli studenti.

"Speriamo di far crescere le nuove generazioni con la Samb nel cuore – ha detto Massi – . La Samb viene incontro a queste iniziative. Sport e scuola è un binomio perfetto". Il patron tiene particolarmente alle nuove generazioni, da sempre rimarca l’importanza di aver riportato allo stadio famiglie e giovani che negli ultimi anni si erano allontanati dalla Samb.