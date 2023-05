I rossoblù vincono i playoff Samb promossa in serie C2

La Samb calcio a cinque fa il salto di categoria e si prende di diritto la C2 in un PalaSpeca gremito. Dopo aver portato a casa la gara d’andata della finale per 7-4 a Jesi la settimana scorsa, la compagine guidata da Michetti si conferma vincendo 4-2. Cronaca. Per tutto il primo tempo il match si è disputato a ritmi blandi, con gli ospiti che passano in vantaggio alla prima occasione utile verso il 20’ di gioco con Marcantoni. La Samb, che aveva già colpito due pali con Firmani e Mindoli, non si lascia intimorire dallo svantaggio subito e ribalta subito il parziale: entrambe le reti portano la firma di Firmani, bravo a bucare il portiere avversario Cassano prima raccogliendo un prezioso assist di Mindoli da due passi, poi lasciando esplodere un destro dal limite dell’area che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. All’inizio della seconda frazione di gioco la Giovane Aurora trova subito il gol del pari con Cerioni. Poi la contesa scivola via tranquilla fino a quando il portiere Cassano non decide di mettersi sconsideratamente in proprio per partire da solo in un ipotetico dribbling tra le maglie rossoblu. Peccato che Mindoli non sia dello stesso avviso: è proprio il Capitano a sradicare il pallone dai piedi di Cassano e trovare il gol del sorpasso dalla distanza a porta sguarnita, tra lo stupore di tutti i presenti. A questo punto gli jesini tentano il tutto per tutto con il portiere di movimento e vengono puniti ancora, questa volta da Firmani che infila dalla propria metà campo a porta vuota, realizzando l’ennesima tripletta personale. Appena dopo il 4-2 l’arbitro effettua il triplice fischio e mette fine alla gara, scatenando la festa rossoblu: ora è davvero finita, la Samb è promossa.

"Ora possiamo dirlo con certezza: è Serie C2 - afferma gongolante il presidente Alessio Collini -. Quello di quest’anno è stato il campionato di serie D calcio a 5 più duro della storia vista la presenza di due squadre blasonate come la Samb e la DG Ascoli, entrambe allestite per fare il salto di categoria ed entrambe abbiamo fatto investimenti importanti. Siamo arrivati secondi a soli tre punti, abbiamo disputato i playoff vincendoli, e sto già lavorando per l’allestimento della squadra per il prossimo anno, dove l’obiettivo sarà quello di vincere ancora il campionato. Ringrazio la città che ci è sempre stato vicino, le istituzioni, i 36 sponsor, tutti i miei giocatori, che si sono dimostrati eccezionali sia dal punto di vista umano che sportivo, mister Michetti per aver fatto parte di questo progetto fin dal primo giorno e per non avermi mai lasciato da solo nella costruzione dell’organico, il vice presidente, il direttore generale e tutti i membri della società che insieme a me hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo storico".

Lara Facchini