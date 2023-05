I tifosi bianconeri al Ferraris spostati nella tribuna inferiore

Il Genoa nella giornata

di ieri ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, la variazione delle modalità di acquisto dei biglietti relativi al settore ospiti. Secondo le nuove disposizioni adottate dal club ligure i tifosi dell’Ascoli che hanno già acquistato i tagliandi saranno trasferiti in ‘tribuna inferiore settore A’. Coloro che, invece, decideranno di acquistare i biglietti entro i termini che scadranno oggi alle 19, dovranno inviare una mail a ‘[email protected]’ indicando i propri dati e il numero della tessera di fidelizzazione. Gli stessi riceveranno risposta con un link di nexi per pagare i biglietti. Il prezzo (16 euro) resterà invariato rispetto al settore ospiti inizialmente stabilito. Ricordiamo che i gruppi del tifo organizzato bianconero hanno deciso di disertare la trasferta. Il Ferraris nelle prossime ore andrà verso il tutto esaurito. Quella contro il Picchio potrebbe essere la gara in grado di regalare al Grifone la promozione in A.