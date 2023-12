I tifosi comprano tagliandi per altri settori. E il club molisano blocca la vendita online

Caos biglietti. Senza dubbio a Campobasso sarà esodo da parte dei tifosi della Samb ma al momento è difficile capire quanti seguiranno la squadra. Di sicuro 755, la prima dotazione di biglietti di curva andata polverizzata giovedì subito dopo l’apertura della prevendita. Poi, in attesa dell’ok da parte della Questura per l’ulteriore dotazione di altri 250 biglietti, i tifosi, così come era accaduto anche a Chieti, hanno cominciato ad acquistare anche i tagliandi di tribuna laterale al punto che è stata bloccata la vendita online. In totale sono stati venduti, a ieri, 1119 biglietti, ma non si può dire quanti da San Benedetto e quanti da Campobasso. Nel frattempo è rientrato ad allenarsi con il gruppo, ieri, al Samba Village Moussa Touré. La Samb sperava di tesserarlo in tempo per il match di Campobasso.