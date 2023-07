I tifosi dello Spezia si oppongono al nuovo logo, "Tradizione e appartenenza...no al nuovo logo!"

I tifosi dello Spezia si oppongono al nuovo logo scelgo dalla società a partire dalla stagione 2023-24 che si prepara ufficialmente a decollare. "Tradizione e appartenenza...no al nuovo logo!". Eloquente la frase che i sostenitori della curva Ferrovia hanno voluto esporre nel corso dello Spezia fest. Un messaggio di netta contrarietà rispetto a quella che era stata la decisione della società. La Cremonese invece ha annunciato il rinnovo contrattuale con il centravanti e leader dello spogliatoio Ciofani. Il capitano dei grigiorossi resterà legato al club lombardo per un altro anno, fino al 30 giugno 2024. La Samp ha salutato Quagliarella dopo quasi 9 anni trascorsi a difendere i colori blucerchiati: "Grazie Fabio per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, capitano. Per sempre uno di noi". Bari e Parma si contendono l’attaccante Nasti, talento del Milan e protagonista dell’ultima salvezza del Cosenza. Il Sudtirol infine ha ufficializzato Rauti in prestito.