I tifosi neroverdi premieranno Lauro

"Di Chieti ho solo bei ricordi. Fu il mio primo vero anno da professionista. Eravamo un bel gruppo. Per me è stato uno dei campionati più belli in carriera, proprio per la squadra che eravamo. Con tanti miei ex compagni sono ancora molto legato". Così l’allenatore della Samb Maurizio Lauro, che domenica sarà l’ex di turno di questo big match, aveva risposto, domenica scorsa, dopo il 3-0 sull’FC Matese, a chi gli chiedeva cosa avrebbe significato per lui affrontare il Chieti. Collezionò 32 presenze e un gol con la squadra abruzzese nella stagione 20002001, l’anno della promozione in Serie C1 per il Chieti, di cui fu uno dei protagonisti. Tanto è che domenica, prima della partita allo stadio Angelini tra i teatini e la capolista Samb (calcio d’inizio alle 14.30), il Comitato Oltre il Centenario premierà proprio l’allenatore rossoblù Maurizio Lauro tra i protagonisti in maglia neroverde di quell’impresa. Insomma per il tecnico della Samb sarà una bella emozione. Lauro potrà contare sull’intera rosa, sono tornati, infatti, tutti a disposizione.