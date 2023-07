Il Bari a Roccaraso, il Cosenza ad Assisi: le mete dei ritiri

Le venti pretendenti hanno ufficialmente dato il via ai rispettivi ritiri. Tra le mete più ricercate ancora una volta compaiono il Trentino e l’Umbria. Cascia, oltre all’Ascoli, sta ospitando il lavoro estivo anche di Ternana e Catanzaro. Il Cosenza invece ha optato per Assisi. Ben otto invece i club che hanno scelto il Trentino: Cittadella, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Palermo, Parma, Spezia e Sudtirol. Il Como ancora una volta ha optato per la nota località di Bormio, mentre il Pisa per la terza volta preparerà la propria stagione a Rovetta nel bergamasco. Livigno sarà la culla della nuova Samp, chiamata a tornare protagonista dopo le complicate turbolenze societarie. La Reggiana resterà nell’amata Emilia, precisamente a Toano. Aria di casa anche per il Venezia, impegnato a Falcade. Il Bari ha deciso di spostarsi a Roccaraso. Il Lecco infine, escluso dal Collegio di garanzia del Coni, in attesa di conoscere il proprio destino ha preferito una meta valdostana: Saint Vincent.