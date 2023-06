Il Bari di Polito pronto a proseguire con Magnani

Il Bari prosegue all’insegna della continuità. Le intenzioni del direttore sportivo Ciro Polito, all’Ascoli nella stagione 2020-2021, sono quelle di rinnovare di rinnovare la fiducia a Michele Mignani che così guiderà i biancorossi per la terza stagione consecutiva. Negli ultimi giorni erano circolati già i nomi dei possibili sostituti. Tra questi c’erano Baroni (verso lo Spezia), Pippo Inzaghi, D’Angelo e Caserta (ad un passo dal Cosenza). La fumata bianca per il rinnovo di Mignani potrebbe arrivare nella giornata di domani quando il diesse incontrerà i vertici societari per pianificare la prossima apparizione in cadetteria dei Galletti. Il Cosenza invece è pronto a definire il nome del successore di Viali, finito all’Ascoli. Dopo aver sondato qualche profilo la scelta è caduta su Caserta, ex Benevento e pronto ad una nuova avventura in B con i calabresi. Il club cercherà di stringere per ufficializzare il primo rinforzo del mercato. Tra i pali è stato offerto un importante rinnovo al portiere Micai, il cui contratto sarebbe scaduto a fine giugno.