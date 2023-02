Il Benevento ha scelto Stellone

Una calda giornata tra annunci e trattative. Nell’ultimo turno erano state tre le panchine saltate: Ascoli, Benevento e Brescia. Anche i sanniti ieri pomeriggio hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Roberto Stellone, ex Picchio. "La società Benevento Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Roberto Stellone – si legge nel comunicato ufficiale –. Il tecnico romano arriva a Benevento accompagnato dal collaboratore tecnico Gennari Andrea, dal preparatore atletico Riela Lorenzo Alessandro e dal match analyst Carmelo Merenda. Il vice di mister Stellone sarà Dagoberto Carbone, già allenatore del settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra. La società porge a mister Stellone e ai suoi collaboratori il più cordiale benvenuto nel club giallorosso". A Brescia invece sono ore decisive per l’esonero di Clotet. I lombardi sembrano intenzionati a puntare su Possanzini.