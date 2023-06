Il Brescia adesso spera nel ripescaggio Trema il Lecco

Inizia a prendere forma il tanto sperato ripescaggio del Brescia in B. L’ingenuità del Lecco sulla questione stadio, potrebbe aprire ufficialmente le porte al mantenimento della categoria delle Rondinelle alle quali sarebbe rimasta solo questa strada percorribile per restare agganciati alla cadetteria. La neopromossa invece punterà sul ricorso volto a far leva sui meriti sportivi, anche se la beffarda esclusione sembra davvero diventare concreta. Chi invece può sperare è la Reggina. I bonifici degli stipendi ai giocatori sono arrivati nella notte successiva alla chiusura dei termini per l’iscrizione. La situazione però sta tenendo in ansia la piazza amaranto. Qualora anche i calabresi dovessero esser esclusi, a poter essere riammesso in B sarebbe il Perugia. Oggi nell’assemblea di Lega programmata si discuteranno le modalità di composizione del calendario, il format relativo a playoff e playout della prossima stagione nonché dei diritti audiovisivi per il quinquennio 2024-2029. Il presidente di Balata intanto si è detto "preoccupato" per le dimissioni del cda della Reggina.