Il Cagliari di Ranieri vuole garanzie in porta: Sirigu, Nicolas o Cragno

Il Cagliari vuole definire i primi rinforzi per consentire al nuovo tecnico Ranieri di riprendere il campionato nel migliore dei modi. Magari battendo il Como nella sua gara d’esordio. Gli isolani hanno intenzione di rivedere qualcosa anche tra i pali. Qui oltre a Sirigu (Napoli) e Nicolas (Pisa) piace Cragno, estremo difensore in uscita dal Monza. Quest’ultimo è finito alle spalle del compagno di reparto Di Gregorio nelle gerarchie ed è alla ricerca di una squadra in grado di garantirgli la possibilità di tornare a giocare titolare. Il Venezia accoglie l’arrivo di Jajalo. Il centrocampista ha salutato l’Udinese ed è stato acquisito a titolo definitivo dai lagunari. In uscita invece, la trattativa è ben avviata per consentire al mediano Fiordilino di lasciare il capoluogo veneto e trasferirsi a Ferrara dove difenderà i colori della Spal. I contatti che si stanno sviluppando tra l’entourage del giocatore e il diesse Lupo continuano ad essere positivi. La definizione sembra vicina.