Il Cagliari prende Azzi e vuole anche Tutino Celli e Lunetta al Sudtirol

Il mercato di B non dorme mai. Il Cagliari ieri ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del laterale sinistro Paulo Azzi dal Modena. Il giocatore ha firmato fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. Nei primi giorni della sessione invernale anche l’Ascoli aveva mostrato interesse per il giocatore. "Sono contento di essere a Cagliari – ha commentato -, non vedo l’ora andare al campo. Mi sono sentito con mister Ranieri, sabato spero di essere a disposizione". Nelle prossime ore potrebbe decollare la trattativa per l’arrivo di Tutino al Palermo. Dopo aver ricevuto la disponibilità del giocatore i rosanero hanno aperto i contatti con il Parma. La formula: prestito con diritto di riscatto. Il Como ha ufficializzato l’arrivo dalla Fiorentina del laterale destro Pierozzi. Il Sudtirol invece ha accolto Celli e Lunetta. Il secondo è tornato in biancorosso dai croati del Rijeka in prestito con diritto di riscatto in caso di mantenimento della categoria.