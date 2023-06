Il campo estivo Piceno Football Team con gli ex del Picchio

Anche nell’estate 2023 si rinnova l’immancabile appuntamento estivo con la Piceno Football Team. Saranno i noti ex calciatori Antonio Aloisi, Claudio Pierantozzi, Domenico Cicconi, Emidio Oddi, Catello Cimmino, con la collaborazione di Andrea De Vito e del preparatore dei portieri Ernesto Vagnoni, a tenere dal 19 giugno al 29 luglio alcuni corsi di perfezionamento calcistico su tecnica, acrobatica e coordinazione. "Oltre a trascorrere qualche ora spensierata all’aria aperta – commentano gli ex Ascoli Aloisi e Pierantozzi :, continueremo ad allenarci con l’attenzione rivolta alla coordinazione generale e al perfezionamento tecnico con l’utilizzo delle pedane, delle forche e del muro. Tutti strumenti che sono stati compagni di viaggio della nostra adolescenza. Vi aspettiamo al campo. Lì i partecipanti potranno trovare la nostra grande passione, la professionalità e soprattutto tanta voglia di condividere insieme le nostre competenze. Di sicuro un appuntamento da non perdere".