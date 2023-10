Il caso scommesse rischia di invadere anche il torneo cadetto

Il recente caso di scommesse che ha visto coinvolti alcuni giocatori della nazionale italiana potrebbe scuotere anche il mondo della cadetteria. Secondo le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona ci sarebbero anche diversi giocatori di serie B e C coinvolti nella vicenda che ha visto finire nell’occhio del ciclone nomi noti come quelli di Fagioli, Zaniolo e Tonali. "Sono coinvolti un bel po’ di calciatori di A – ha commentato –. Di serie B e C poi non ne parliamo proprio. La cosa grave è che qui non siamo ai tempi di Vallettopoli e altre cose del genere, parliamo di bravi ragazzi. Non lo fanno per soldi, lo fanno per adrenalina: è una malattia. Sono livelli di una ludopatia gravissima, gente che si gioca milioni di euro. E con quello che guadagnano non è normale. Ci sono almeno altri 10 calciatori, alcuni giocano in nazionale, 5-6 procuratori e dei presidenti. Ci sono pure le bische clandestine. Alcune squadre rischiano di retrocedere".