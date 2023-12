Il Catanzaro al Del Duca senza bomber . Iemmello e Veroli

Il Catanzaro dell’ex Vivarini al Del Duca dovrà fare sicuramente a meno di due elementi, di cui uno molto importante. A non poter prendere parte alla trasferta ascolana saranno Iemmello e Veroli. Il centravanti si trova alle prese con un problema al ginocchio, rimediato in uno scontro di gioco del match vinto in casa col Pisa (2-0) e questo non gli consentirà di essere tra gli elementi arruolabili. Il giocatore rischia addirittura trenta giorni di stop. Resta indubbiamente lui uno degli uomini più decisivi della formazione calabrese in questa prima parte della stagione. Nelle 16 gare disputate il 31enne ha realizzato 4 gol (2 nelle ultime 3 partite) offrendo altresì 3 assist in favore dei propri compagni. Il tecnico abruzzese però potrà recuperare Situm che ha completamente smaltito i suoi problemi fisici, mentre saranno da valutare nel corso dei prossimi giorni le condizioni fisiche di Donnarumma. Altro attaccante ben noto in questa categoria.