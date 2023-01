Il centrocampista "Sono pronto e carico"

Tempo di riscatto per Federico Proia. Il nuovo centrocampista dell’Ascoli si è presentato alla piazza bianconera con la voglia decisa di chi vuole rialzarsi da qualche esperienza poco brillante. Nel suo caso parliamo delle due recenti parentesi trascorse indossando le maglie di Vicenza e Brescia. Sarà un girone di ritorno particolarmente caldo per il Picchio e il 27enne romano che cercherà di aggraziarsi i favori della piazza a suon di prestazioni generose. Le stesse che lo avevano visto strabiliare tutti con la casacca del Cittadella. Il giocatore debutterà subito sabato contro il Palermo nel match in programma sabato alle 14. "Sto bene, mi sono sempre allenato – sostiene il centrocampista -. Nell’ultimo periodo avevo giocato un po’ meno, ma ho sempre svolto gli allenamenti e ho preparato le gare nel miglior modo possibile. Sono qui a disposizione e carico per fare bene. Ero al Mazza. Quella contro la Spal è stata una partita equilibrata. L’Ascoli quando è rimasto in dieci si è difeso bene. Per assurdo poteva anche portare a casa il risultato, ma il pareggio credo sia stato il risultato più giusto. Conosco molti ragazzi che sono qui: Dionisi, Falasco, Falzerano e Buchel. Tutti mi hanno accolto bene e sono contento di essere arrivato all’Ascoli, in molti mi hanno parlato bene di questa piazza. Ho voglia di disputare un girone di ritorno importante, sono carico e non vedo l’ora di iniziare oggi pomeriggio (ieri ndr) gli allenamenti con la mia nuova squadra". La trattativa per portarlo sotto le cento torri sembrava subito pronta alla definizione con lo scambio che avrebbe visto Buchel finire alla Spal, poi il dietrofront degli estensi ha costretto il diesse Valentini a slegare l’operazione e intavolare un discorso unicamente con il Vicenza, club titolare del cartellino. "È stata una trattativa iniziata quindici giorni fa – spiega -, sapevo dell’interesse dell’Ascoli. Si prospettava lo scambio con Buchel che poi non si è verificato, ma la mia volontà era di venire qui lo stesso. Ora sono contento d’essere arrivato. Tatticamente sono una mezz’ala che predilige la fase offensiva. Negli ultimi anni ho lavorato molto sulla fase difensiva e sull’interdizione. Sono abbastanza duttile. Preferisco inserirmi e andare a concludere. Negli ultimi anni ho realizzato molte reti. Voglio ritrovare cattiveria e gli inserimenti e i gol che spero aiuteranno la squadra a raggiungere obiettivi e vittorie".

mas.mar.