Il Cittadella continua a stupire, Gabrielli:: "Ora non fermiamoci"

Il Cittadella è tornato a sorprendere la cadetteria. I veneti viaggiano ad un buon ritmo e sono in piena lotta per i playoff. A commentare il momento positivo è stato il presidente Andrea Gabrielli. "Speriamo che la corsa non si fermi adesso sul più bello – ha sostenuto -, vedo comunque i ragazzi molto concentrati. Non si lasciano andare a facili entusiasmi. Lo considero un aspetto molto maturo e consapevole. Questo è il modo giusto per proseguire su questa strada con l’obiettivo comune di far bene. Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo. Non finiremo mai di elogiare il lavoro del nostro direttore Marchetti, non solo nel trovare sul mercato gli elementi giusti, ma anche nel portare avanti il progetto granata. La sua opera è abbinata a quella dello staff e di Gorini. Aver battuto la FeralpiSalò dimostra che il Cittadella non sottovaluta niente e nessuno. Mancano ancora quattro partite al termine del girone d’andata. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili".