Il Cosenza crede nella salvezza Viali: "Daremo tutto"

Il primo round playout è andato al Cosenza. Nell’andata del doppio spareggio per la salvezza i lupi guidati dall’ex Viali sono riusciti a battere il Brescia per 1-0. La rete decisiva quella messa a segno da Nasti al 25’ della ripresa. Ora i rossoblù nel ritorno previsto per giovedì primo giugno (ore 20.30) proveranno a difendere con tutto loro stessi il momentaneo vantaggio che li avrebbe messi in una situazione privilegiata per cercare di mantenere la categoria. Nella giornata di ieri i mille tagliandi circa messi a disposizione della tifoseria calabrese sono stati letteralmente polverizzati in pochissimo tempo. "Siamo a metà di una partita – dichiara il tecnico –. Sicuramente la squadra ha fatto un ottimo risultato e una grande prestazione per spirito. Nel secondo tempo anche per qualità. Potevamo sicuramente essere più cinici. A Brescia ci metteranno sicuramente in difficoltà. Partite del genere le vince chi affronta serenamente la sofferenza".