Il Covid torna a colpire: due positivi in casa Palermo

Il Covid torna a mettere paura in cadetteria. A distanza di tempo dagli ultimi casi riscontrati il Palermo ieri ha comunicato attraverso un nota ufficiale che due suoi tesserati sono risultati positivi. Che si tratta di due calciatori è stato il club stesso a specificarlo. Gli stessi in mattinata si erano sottoposti ai classici controlli di routine programmati al raduno della squadra prima di iniziare il ritiro a Roma. I due calciatori sono stati immediatamente posti in isolamento nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari. Nel centro sportivo ‘Giulio Onesti’ squadra e staff hanno dato il via alla preparazione in vista della ripresa del campionato. "Questo ritiro è stato voluto fortemente da me per ritrovarci dopo una settimana di vacanza che ho dato ai ragazzi - spiega il tecnico Eugenio Corini -. Era giusto, dopo quattro mesi di lavoro molto intensi. Siamo nel posto giusto per iniziare la nostra attività e preparare al meglio la trasferta di Perugia".