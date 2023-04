Il dg Traini ci crede ancora: "Proviamo a raggiungere i playoff"

Il Porto d’Ascoli inizia oggi la preparazione in vista della trasferta in casa della capolista Pineto. Parola al direttore generale Pierluigi Traini: "Tutto il Porto d’Ascoli è concentrato per cercare di agganciare il quinto posto in classifica e di conseguenza raggiungere per la prima volta i play-off di Serie D. Daremo tutte le energie rimaste nelle ultime partite". Certamente la salvezza raggiunta è un bellissimo regalo per la società, ma soprattutto in questa giornata proprio per il dg Traini, che compie gli anni e non poteva farlo in modo migliore. Mister Davide Ciampelli commenta il pareggio contro il Team Nuova Florida: "Il Porto d’Ascoli è sicuramente quello visto nel secondo tempo, seppur anche nella ripresa non sono mancati gli errori, però c’è stata volontà di creare, andarsi a prendere qualcosa, perché nessuno ci ha mai regalato nulla in questi tre anni. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo come quota salvezza, sappiamo di avere completato il nostro terzo capolavoro in questi tre anni, e questo è motivo di grande soddisfazione, perché permette a questa società di programmare il futuro con serenità e con tranquillità, sapendo che quanto fatto in questi tre anni rimarrà a lungo nella storia di questa società e di questa città". Nella ripresa Napolano è tornato nel suo ruolo e la gara è cambiata: "Non è secondo me questione di posizione di un singolo giocatore, ma di atteggiamento diverso. Quello che ha fatto il portiere Andrea Testa domenica durante l’intervallo della gara nello spogliatoio, è uno di quei momenti che mi fanno capire perché in questi tre anni abbiamo raggiunto questi obiettivi, e che mi fa essere sempre più orgoglioso di questi ragazzi".