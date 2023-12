Il Fano in trasferta a Roma. La Vigor riceve l’Avezzano La quattordicesima giornata di campionato vede tutte le squadre in campo alle 14:30, ad eccezione di Vigor Senigallia - Avezzano che inizierà alle 15. La classifica vede Sambenedettese in testa con 29 punti, seguita da Avezzano, Campobasso e Chieti.