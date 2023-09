Il fattore Del Duca conta: una vittoria fondamentale

Il fattore Del Duca in questa stagione ha subito sovvertito l’andamento delle ultime stagioni dove l’Ascoli, davanti al pubblico di casa, spesso aveva mostrato enormi fatiche. La presenza e la spinta dei tifosi bianconeri si sono confermate davvero decisive in una sfida dove i bianconeri hanno sofferto per gran parte dell’incontro, ma sono riusciti a mostrarsi lucidi nello sfruttare appieno i momenti decisivi. Il cinismo perfetto mostrato da Pedro Mendes, autore di 5 reti in 7 gare, ha aiutato molto a strappare una vittoria fondamentale per scacciare i malumori e tornare a macinare punti importanti per il cammino che conduce alla salvezza. Di certo nella preparazione del prossimo impegno Viali dovrà rivedere qualcosa a centrocampo dove Caligara e Milanese non sono riusciti a supportare l’immenso Di Tacchio.