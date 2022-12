Il Genoa pronto a confermare Gilardino in panchina

Il Genoa si prepara ad ufficializzare la riconferma di Alberto Gilardino alla guida del club. Il tecnico in queste prime 4 gare ha fatto registrare 3 vittorie e un pareggio, quello fatto registrare al Del Duca contro l’Ascoli (0-0). Dopo l’esonero di Blessin ora con il campione del mondo di Berlino 2006 le cose sembrano andare decisamente in modo diverso rispetto ai mesi scorsi. Anche il Pisa dal ritorno in panchina di D’Angelo ha inanellato una serie incredibile di risultati positivi che hanno permesso di risalire la classifica e piazzarsi nel cuore della zona playoff. "Lo scorso anno abbiamo realizzato il miglior risultato del Pisa negli ultimi 32 anni sfiorando la serie A – ha commentato il patron Corrado -, ma quella finale è stata anche lo spartiacque per giudicare il presente. Maran purtroppo ha fatto fatica, non è scattata la scintilla e così abbiamo richiamato D’Angelo. L’ho sentito subito carico e voglioso di tornare in una realtà perfetta per lui".