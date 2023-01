Il Genoa va avanti con Gilardino in panchina

Il Genoa ha confermato Gilardino alla guida della prima squadra. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri attraverso i canali social del club ligure. "I risultati e le prestazioni sono la fortuna per un allenatore – ha commentato il tecnico -. Dal primo giorno che sono arrivato, alla squadra ho chiesto di concentrarsi sulle prestazioni perché poi alla fine i risultati sarebbero arrivati. La stessa cosa ho fatto nel primo allenamento del 2023. Il mio modo di pensare non cambierà rispetto ai primi giorni. Avremo solo più tempo per lavorare su alcuni concetti, cosa fondamentale per una squadra che deve crescere. Per il resto dobbiamo dare continuità e continuare a martellare forte. Sul modulo dobbiamo essere molto flessibili. Il calcio di oggi lo richiede. Il ritorno di Criscito? Mimmo può giocare terzino sinistro ma può fare anche il centrale in una difesa a tre. È un calciatore importante sia per il gruppo che per le soluzioni di gioco che offre".