Il giorno del Brescia: Ascoli, vittoria obbligata

Non importa come: Ascoli, devi vincere. Il campionato dei bianconeri è pronto a ripartire dopo la sosta per dare ufficialmente inizio alla volata salvezza finale. La spietata serie di 8 finali che accompagnerà Breda e i suoi uomini verso l’epilogo comincerà oggi (avvio alle 14) con il duello col Brescia. Un avversario alla disperata ricerca della vittoria in grado di rilanciare le proprie sorti, consentendo magari di abbandonare anche il ruolo di fanalino di coda. Le due settimane di lavoro sono servite al Picchio per analizzare e lavorare a testa bassa in vista del delicatissimo appuntamento. Se la prima serie di risultati ottenuta con l’arrivo del nuovo allenatore era sembrata confortante, tutto è tornato in discussione nelle tre sfide di fila perse rispettivamente contro Bari, Cagliari e Venezia. Questa scia poco felice dovrà essere messa una volta per tutte alle spalle per concentrarsi anima e cuore sulle tappe che adesso potrebbero andare a decidere un’intera stagione. Da qui in avanti gli errori non saranno più concessi. I passi falsi, ancora meno. Ogni singola gara in più, per ciascuna pretendente, potrebbe diventare una possibilità in meno di andare ad acciuffare quel traguardo chiamato salvezza. In questo però il Picchio un vantaggio, seppur minimo, continua ad averlo rispetto alle inseguitrici. Ecco quindi che dopo queste premesse, ora la squadra dovrà dimostrare di saper gestire con lucidità i vari momenti chiave dell’incontro senza mai abbassare la guardia. La linea tattica tracciata dal tecnico dell’Ascoli non cambierà. Muterà invece l’interpretazione della gara da parte dei diretti interessati. Al cospetto delle Rondinelle in attacco il pubblico amico potrà finalmente vedere all’opera dal primo minuto quel tanto sognato tandem composto da Dionisi e Forte. Probabilmente il rientro dell’esperto attaccante nell’undici titolare potrebbe costringere Botteghin a perdere la fascia di capitano per vederla tornare sul braccio del centravanti. Lo squalo invece contro il Brescia, la squadra a cui ha segnato maggiormente, proverà a mantenere un certo appetito: ben 5 i gol finora realizzati. Con questa coppia l’Ascoli cercherà di superare uan volta per tutte le ormai note difficoltà di finalizzazione. Traguardo importante per Leali ormai arrivato a toccare le 250 presenze in B. Anche gli ospiti avranno bisogno dei centri dei loro uomini offensivi per non andare incontro a quel beffardo destino che sta provando ad impadronirsi del loro futuro. Gastaldello non ha potuto recuperare dietro il leader Cistana, ma potrà comunque contare su alcuni difensori ben noti alla categoria. I ballottaggi Karacic-Jallow e Bianchi-Ayé potrebbero risolversi in favore dei primi. Fuoco alle polveri.

Massimiliano Mariotti