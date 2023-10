Il giusto riscatto dopo la Samp per ridare ossigeno alla squadra

"Prima o poi la bilancia dovrà tornare in equilibrio. L’Ascoli "rubare" sportivamente qualche vittoria, magari con una bomberata di Nestorovski dopo assedi avversari non capitalizzati". Ora, non serviva essere così rapidi nel ripagarci della moneta richiesta – anche senza assedi - subito dopo la tragicomica fine di Ascoli-Sampdoria, ma va benissimo così. Non ricordiamo un episodio a favore più a favore di quel calcio di rigore vanificato per doppio tocco, ma volete mettere l’ossigeno che ti regala una vittoria del genere, quando hai il tuo miglior giocatore ai box e scopri che i due col pedigree d’autore della squadra (il 2 e il 30), roba da serie A e non da torneo dei bar del dopolavoro, sono ancora, sempre, inequivocabilmente "belli e impossibili, con occhi neri e sapor mediorientale"…