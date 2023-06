Il Lecco senza i documenti per lo stadio Corsa contro il tempo

Il miracolo calcistico, la festa per la B ritrovata dopo cinquant’anni, la paura di perderla dopo soltanto soli pochissimi giorni. Il Lecco incrocia e spera di riuscire a risolvere legata ad un impianto in grado di potergli consentire di ospitare le gare casalinghe. La partecipazione al torneo cadetto infatti resta appesa ad un filo. Martedì 20, nell’ultimo giorno disponibile per presentare tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, l’impianto non era stato ancora trovato. Il Rigamonti-Ceppi sarà pronto soltanto qualche settimana dopo l’avvio ufficiale del torneo e l’unica possibilità percorribile è quella di Padova. Il club lombardo, che era riuscito ad ottenere la promozione domenica al termine della finale di ritorno vinta 3-1 col Foggia, però nel presentare la domanda di iscrizione non aveva ancora ricevuto il sì della Prefettura di Padova per giocare all’Euganeo. Le prossime ore saranno decisive per capire se il sorprendente Lecco di Foschi ci sarà o meno.