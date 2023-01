Il match al Tamburrini

Passa dal Tamburrini la ripartenza del Montegiorgio che ha bisogno di archiviare in fretta gli ultimi risultati, portando con se però le prestazioni e quanto di positivo (molto per la verità) proposto in queste sfide. Montegiorgio che deve assolutamente tornare a vincere ma di fronte avrà un Avezzano che viaggia stabilmente nelle zone nobilissime della classifica e che all’andata si impose con un discutibilissimo rigore realizzato da Dos Santos nell’ennesima gara che Albanesi e compagni non avrebbero assolutamente meritato di perdere. Un girone è passato ma il copione appare identico a dire il vero con i rossoblu che pagano a caro pezzo la loro giovanissima età. In casa abruzzese non sarà disponibile Zanon mentre il tecnico rossoblu Gabriele Baldassarri sconta oggi la prima di due giornate di squalifica rimediate a San Benedetto domenica scorsa. Non ci sarà Perpepaj non ancora al meglio mentre arriva la prima convocazione per Savino Leonetti, attaccante arrivato nelle ultime settimane per portare maggiore esperienza offensiva. "L’Avezzano è una squadra molto difficile da incontrare – ha dichiarato Baldassarri – perché gioca in modo compatto e riparte con gran velocità. Sarà una partita tosta, in cui dovremmo cercare di fare bene le cose che abbiamo preparato, al tempo stesso provando a sfruttare quelli che sono i punti deboli del nostro avversario. Sette giorni fa ad una grande prestazione non sono purtroppo corrisposti i punti, per questo dobbiamo cercare già da domani di sfruttare al massimo le occasioni che creiamo, perché in ogni partita ne abbiamo davvero tante. Le gare comunque non sono tutte uguali".