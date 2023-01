Il match con la Spal sarà condotto da Davide Ghersini

Spal-Ascoli sarà diretta da Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto 37enne sarà assistito da Vito Mastrodonato di Molfetta e Fabio Schirru di Nichelino. Quarto uomo ufficiale Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. In sala var all’opera ci sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1; assistente al var Gianluca Sechi di Sassari. Ghersini ha già incrociato la strada del Picchio in sei circostanze. Il bilancio non è particolarmente felice ai bianconeri che hanno vinto soltanto una volta. L’unico successo ottenuto è quello risalente al match vinto in casa contro la Reggina per 2-1 il 4 gennaio 2021. In quell’occasione la formazione allora guidata da Sottil riuscì a ribaltare la gara con i gol nel finale di Cangiano e Kragl. Negli altri precedenti con il direttore di gara ligure l’Ascoli ha conquistato tre pareggi e due sconfitte. In sette occasioni invece ha diretto la Spal: due successi, un pareggio e quattro sconfitte.