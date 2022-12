Il mercato delle altre: al Cosenza il portiere Micai

Il mercato di gennaio scalda i motori. Ultime ore poi la finestra di trattative aprirà ufficialmente i battenti. Molte le avversarie del Picchio che stanno già affilando le armi in vista della seconda parte del campionato. Nelle ultime settimane si è parlato spesso del possibile arrivo del portiere Micai a Cosenza. Ora i tempi sono davvero maturi per raggiungere la definizione dell’operazione. La Salernitana infatti lascerà partire l’estremo difensore che fin dal principio ha espresso parere favorevole al trasferimento in terra calabrese. Qui si legherà ai rossoblù con un contratto fino al giugno 2023. Il suo arrivo vedrà un rimpasto delle gerarchie: Marson diventerà secondo e Matosevic verrà ceduto. La Reggina invece guarda in casa Torino per rinforzarsi. Piace molto il terzino Bryan Bayeye sul quale, ad oggi, è il Modena ad essere in vantaggio. Oltre a lui si pensa all’attaccante Demba Seck, altro giocatore nel mirino degli amaranto.