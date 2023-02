Il mercato delle altre: i colpi di scena dell’ultimo minuto

Nella sessione invernale di calciomercato appena andata in archivio non sono mancati, come di consueto, i soliti colpi di scena dell’ultimo minuto. La giornata conclusiva delle trattative intavolate ancora una volta è stata segnata da alcune vicissitudini in grado di stravolgere scenari che sembravano praticamente acquisiti quando ci si avviava alla definizione degli stessi. L’arrivo dell’attaccante Kargbo alla Spal è saltato per il tardivo ok del Crotone, arrivato a pochi minuti dalla chiusura ufficiale dei termini. Questo, unitamente ad alcuni problemi tecnici del sistema, non ha permesso agli estensi di depositare il contratto del giocatore in tempo.

Il 23enne della Sierra Leone resterà in C dove continuerà ad indossare la casacca

rossoblù. Anche la cessione del laterale mancino Czyborra dal Genoa al Reims si è risolta con un nulla di fatto.

Tutto era stato regolarmente raggiunto con gli accordi tra i due club e il giocatore già siglati.

Il deposito della documentazione effettuato fuori dai tempi dal club francese ha reso vana tutta l’operazione. Ora i liguri proveranno a cederlo nei mercati esteri ancora aperti. Un’autentica sommossa popolare, invece,

ha bloccato il passaggio del centrocampista Portanova al Bari. Anche qui tutto era stato definito con tanto di firme apposte. A negare l’arrivo del giocatore di proprietà del Genoa ai biancorossi è stata la volontà della tifoseria che si è scagliata contro la società e il diesse Polito per il coinvolgimento di Portanova nel processo per violenza sessuale che lo ha visto riportare una condanna a 6 anni. Non sono mancate anche alcune ufficialità giunte dopo la chiusura, ovvero quelle relative ai calciatori svincolati. Larrivey ha risolto col Cosenza per poi legarsi al Sudtirol. I calabresi invece hanno tesserato l’argentino Zarate, ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina.

mas.mar.