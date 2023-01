Il Montegiorgio spreca, fa festa il Cynthialbalonga

Montegiorgio

0

Cynthialbalonga

1

(4-3-3): Forconesi 5,5; Morganti 6, Perini 6,5, Diop 6,5, Pistolesi 6,5; Santoro 5,5 (24’ st Marini 6), De Angelis 6,5, Zancocchia 6; Cardoni 6,5 (37’ st Leonetti s), Antichi (24’ st Perpepaj), Tenkorang. All. Del Gatto (Gabriele Baldassari squalificato).

CYNTHIALBALONGA (3-5-2): Santilli 6; Sbardella 5,5 (15’ st Petti 6), Fontana 5.5, Redondi 6; Maccari (23’ st Del Canuto), De Angelis F. 6, Buono 6, Borrelli 6,5, Pietrantonio sv (15’ pt Giacobbe 5,5); Cappai 6,5, Sivilla 5 (43’ st Secli sv). All. D’Antoni 6

Arbitro: Leorsini di Terni 6

Rete: 39’ st Cappai

Note: spettatori 150 circa ammoniti Cappai, Marini e Redondi; corner 3-2; recupero 2’ pt, 5’ st.

Per mole di gioco il Montegiorgio avrebbe meritato i tre punti ma nel calcio il modo condizionale spesso e volentieri non fa classifica. E’ la cruda sintesi del recupero casalingo contro il Cynthialbalonga che bissa il successo dell’andata, con medesimo punteggio e cinismo. Montegiorgio che gioca e crea diverse volti i presupposti ma ritrova i fantasmi già palesati a San Benedetto del Tronto, scarso cinismo e troppi errori di misura. Con Pampano e Albanesi indisponibili e Monza squalificato, Baldassarri conferma il 4-3-3 con Cardoni, Antichi e Tenkorang davanti. D’Antoni si conferma solido con il 3-52 tutta solidità ed esperienza con gli esperti Sivilla e Borrelli riferimenti della manovra. Ci prova subito Diop di testa dopo due minuti ma non arriva di poco sulla pennellata di De Angelis. Replica Sivilla ma mira da rivedere mentre l’occasione d’oro è per Antichi si libera e avanza a tu per tu con Santilli ma ampia troppo la mira e palla a fil di palo. Occasione gigantesca. Cappai dall’altra parte ha le polveri bagnate. Ancora Antichi ha una grande occasione dopo la sponda di Cardoni ma la stoccata vincente non arriva da appena due metri. Montegiorgio che spinge con decisione, ospiti insidiosi con Borrelli che viene fermato in tuffo da Forconesi.

Nel finale di tempo ancora una chance per Antichi ma conclusione che risulta debole. Ripresa con il Montegiorgio che spinge ancora al primo minuto, si lebera alla grande Cardoni e sinistrop a botta sicura murato, poi il tap-in di Zancocchia è deviato in angolo in qualche modo. Tenkorang ancora insidioso pochi minuti dopo su assist di Cardoni. Altra occasione per Antichi che viene murato a due passi da Santilli. Freddo e campo pesante, ritmi che si abbassano, Cynthia che in ripartenza ci prova ma senza lo spunto vincente. Montegiorgio che ci prova ed insierisce forze fresche davanti ma al 39’ arriva la beffa più atroce. Giro palla difensivo, Forconesi non rinvia lungo e cerca un verticale basso in mezzo al campo: gli ospiti recuperano palla, Borrelli offre l’assist a Cappai che infila sotto la traversa. E’ il gol che decide la sfida.

