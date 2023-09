Il Palermo annunciail portiere Kanuric. Segre: "Buon avvio"

A qualche giorno dalla trasferta marchigiana il Palermo ha annunciato l’arrivo del portiere 23enne Adnan Kanuric. Il bosniaco era finito nella lista degli svincolati dopo la recente esperienza inglese con il Nottingham Forest. Il tecnico Corini contro il Picchio dovrà fare a meno degli infortunati Buttaro, Insigne e Valente. "Non possiamo che essere contenti del nostro avvio – ha sostenuto il centrocampista rosanero Segre –. Dopo un mese e mezzo di ritiro tutti insieme, abbiamo approcciato bene la nuova stagione. Sappiamo che il nostro compito è fare un grande campionato. Ritrovare oltre 22mila persone allo stadio è stata un’emozione indescrivibile, dobbiamo sudare questa maglia per riportare il Palermo dove merita. Il livello dei giocatori si è alzato, l’intensità del nostro gioco risulta aumentata. Tante squadre hanno fatto un grande mercato, è troppo presto per guardare la classifica. Dobbiamo lavorare serenamente perché ogni partita è diversa dalle altre. Bisogna avere sempre la mentalità di portare a casa i tre punti".