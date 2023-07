Il Palermo piomba su Collocolo

Il Palermo irrompe su Collocolo e ad oggi è l’unico club che potrebbe fare davvero sul serio per rilevarlo. L’unica questione da capire bene è se il centrocampista dell’Ascoli preferisce aspettare una chiamata dalla A oppure se deciderà di trasferirsi in una delle potenziali candidate alla vittoria del campionato cadetto con la possibilità poi di sbarcare in massima serie tra un anno. Tutti gli interessamenti che si sono sviluppati attorno al giocatore bianconero nei mesi scorsi e nelle settimane recenti sono stati un fuoco di paglia. Nessuna trattativa, nessuna offerta. Di fumo ne è stato fatto tanto, ma dell’arrosto neanche l’ombra. A partire da Cremonese e Spezia, per poi passare a Cagliari, Verona e infine la Salernitana che si era già fatta avanti nel mercato invernale dello scorso gennaio senza però concretizzare la proposta. Attualmente gli unici pronti a sborsare i famosi 2-2,5milioni di euro, prezzo stimato per il 23enne, sarebbero i rosanero. La stessa società che un anno fa rilevò Saric a fine agosto. L’obiettivo dei siciliani nel prossimo torneo di B è chiaramente quello di centrare, senza se e senza ma, la promozione diretta. E per farlo la proprietà sarebbe pronta a fare follie spendendo vari milioni senza pensarci troppo su. Intanto il direttore sportivo Marco Valentini ha ufficialmente dato il benvenuto al nuovo arrivato Patrizio Masini, mezz’ala destra che andrà a rimpiazzare l’eventuale partenza proprio di Collocolo. "Questo era un obiettivo di mercato che avevamo fortemente voluto – dichiara il diesse del Picchio -. Lui è un giocatore che stavamo seguendo e che volevamo prendere. Incarna alla perfezione quelle caratteristiche che stiamo cercando: giovane, affamato, motivato". Per il capitolo portiere bisognerà attendere qualche altro giorno. La pista Barosi diventa complicata per il prezzo del giocatore chiesto dalla Juve Stabia. Sul fronte Atalanta invece non è ancora avvenuto l’incontro attraverso il quale le parti discuteranno dei profili di Giovane, Kraja e Zuccon. Non dovrebbero esserci grandi ostacoli alla riconferma in prestito del primo. Buone possibilità anche di riuscire ad aggiudicarsi l’albanese che nell’ultimo campionato ha indossato la maglia del Pescara in C. Più complicata invece la questione Zuccon, classe 2003 che può far registrare quel minutaggio che fa gola a molti club.

mas.mar.