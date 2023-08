"Il Picchio è un avversario di tutto rispetto"

A Cosenza la piazza ha voglia di tornare ad essere protagonista in questa categoria. Le ultime stagioni in sofferenza hanno spinto il patron Guarascio e la società a fare un ulteriore passo avanti nel mercato, andando ad allestire un organico di livello superiore rispetto a quello degli ultimi anni. Gli arrivi delle recenti settimane hanno permesso di rinforzare tutti i reparti, mantenendo allo stesso tempo, i protagonisti dell’ultimo campionato. La vera forza dei lupi sarà davanti con Tutino e Mazzocchi che permetteranno di aumentare il peso sprigionato in attacco. In vista dell’esordio di stasera contro l’Ascoli il tecnico Caserta riproporrà il suo fedele 4-2-3-1 con pochissime modifiche rispetto a quanto visto in Coppa Italia contro il Sassuolo. "Mi aspetto una partita tattica all’inizio – sostiene il timoniere dei lupi alla vigilia del match - l’Ascoli è un avversario di tutto rispetto. Chiederò ai miei ragazzi di mettere da parte le belle prestazioni fatte finora perché sarà tutta un’altra storia. Con Frosinone e Sassuolo ha influito anche il fatto che non c’erano i tre punti in palio: la prima era un’amichevole, la seconda era dal risultato scontato. Rispetto agli altri anni, senza giudicare il lavoro di nessuno, dobbiamo migliorare prendendo meno gol e facendone uno in più degli altri. Noi vogliamo essere offensivi e qualche rischio lo prendiamo, l’importante è trovare il giusto equilibrio. Le difficoltà le conosciamo bene e sappiamo dove si deve lavorare. Un aspetto positivo è la predisposizione al lavoro, tutti vogliono migliorarsi". Sulla trequarti dal primo minuto potrebbe esserci l’ex D’Urso. Il giocatore è sul mercato, ma Caserta sembra intenzionato a puntare su di lui magari inserendolo nel suo undici titolare. "Non c’è stata nessuna comunicazione dalla società – prosegue -, la formazione non si fa in base alle voci del calciomercato. La B non sarà mai un campionato facile. Noi dobbiamo partire col piede giusto sfruttando il fattore campo contro l’Ascoli, allenata da un tecnico molto bravo che avete apprezzato anche voi. Affronteremo un ottimo organico per la categoria. Rispettiamo i bianconeri come tutte le altre compagini, ma io posso incidere soltanto sui miei calciatori e non su quelli degli altri". A parlare del confronto infine è stato anche il doppio ex Dionigi, tecnico dell’Ascoli nella miracolosa salvezza ottenuta nell’agosto 2020 e timoniere dei lupi all’inizio dello scorso campionato prima dell’esonero che, a fine ottobre 2022, spianò la strada all’arrivo in rossoblù di Viali. "I bianconeri avranno di fronte un Cosenza più forte rispetto alla scorsa stagione. La proprietà ha aumentato il budget e stanno sviluppando un signor mercato". mas.mar.