Il Picchio saluta Andrea Leo dopo 5 anni

Avvicendamento nel consiglio d’amministrazione. L’Ascoli nella giornata di ieri ha comunicato la fine del rapporto con Andrea Leo. Il consigliere delegato così lascia il club dopo cinque anni. Lui era stato uno dei fedelissimi arrivati sotto le cento torri fin dall’inizio dell’avventura bianconera del patron Massimo Pulcinelli, partita di fatto nell’estate del 2018. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica l’interruzione del rapporto col consigliere delegato Andrea Leo – si legge nella nota ufficiale –, che lascia il club dopo cinque anni. Al suo posto il presidente Carlo Neri e la vice presidente Roberta Pulcinelli. Confermato nel cda il dottor Domenico Verdone". Alla luce delle nuove dinamiche il cda da oggi risulterà composto da Carlo Neri (presidente) Roberta Pulcinelli (vice presidente, Ferinvest Italia Srl), Andrea Passeri (vice presidente, Distretti Ecologici), Andrea Di Maso (vice presidente, Ferinvest Italia Srl), Domenico Verdone (consigliere, Ferinvest Italia Srl), Massimiliano Mostacchia (consigliere, Ferinvest Italia Srl), Daniela Mancinelli (consigliere, North Sixth Group), Paolo Carito (consigliere, North Sixth Group).

Oltre al riassetto societario il Picchio si prepara alla nuova stagione sportiva che prenderà ufficialmente il via la prima settimana di luglio con il raduno, le visite e i test atletici ai quali la squadra dovrà sottoporsi prima della partenza per il ritiro di Cascia, prevista per domenica 16. I bianconeri raggiungeranno le strutture dell’hotel La Reggia dove lavoreranno e resteranno fino al 29. Intanto allo stadio Del Duca si preparano ad entrare nel vivo i lavori di restyling necessari per consentire all’impianto di ospitare le gare casalinghe del prossimo campionato cadetto dell’Ascoli. Come ribadito si andrà ad intervenire sull’impianto di illuminazione, con le nuove torri faro, che dovrà rispondere agli standard sanciti dalla Lega B. A ciò si aggiungeranno il completo rifacimento del terreno di gara e l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione. Per i tifosi sono previste novità anche in via delle Zeppelle dove il comune realizzerà delle targhe di marmo con gli avvenimenti più importanti della storia bianconera. Un modo di andare allo stadio ricordando le gesta del Picchio.