Il Picchio tradito dai senatori

Flavio

Nardini

Una partita e mezza. Tanto è durata l’illusione che l’Ascoli di Viali si fosse lasciato alle spalle le gravi lacune viste con Cosenza e Modena. La vittoria con la Feralpisalò e il primo tempo di Bolzano sono stati quasi perfetti, poi il blackout inspiegabile, figlio di errori grossolani. La sosta arriva nel momento opportuno: saranno giorni utili a Viali per far integrare gli ultimi arrivati (Nestorovski e Di Tacchio non si possono giudicare nei pochi minuti avuti a disposizione ieri) e provare a entrare nella testa di quei senatori che stanno pesando in negativo nell’andamento del campionato. Da Buchel – ieri non convocato – a Bellusci, i passaggi a vuoto iniziano a essere troppo pesanti. Ecco allora che dalle Dolomiti l’unica cartolina ricordo è quella spedita da Pedro Mendes, al terzo gol in campionato. Forse il Picchio ha trovato un attaccante da doppia cifra.