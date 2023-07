Il Picchio va a caccia dei primi rinforzi Valentini: "Ecco Masini, Giovane può restare"

Il nome di Viali era nell’aria già molto prima dell’annuncio del club. I contatti rimasti in sospeso un anno fa, stavolta hanno condotto a quella fumata bianca fortemente voluta dal direttore sportivo Marco Valentini. "La scelta del mister è figlia del nostro modo di operare – dichiara -. Era la persona migliore per portare avanti questo processo di cambiamento in atto. C’erano già stati dei contatti l’anno scorso e così non ho avuto dubbi sulla possibilità di tornare su di lui quando abbiamo deciso di cambiare. Ringraziamo comunque Breda per l’ottimo lavoro svolto. Abbiamo fatto due grandi campionati. Puntiamo a fare ancora meglio, giorno per giorno. In questo tipo di calcio c’è bisogno di gente che ha fame". L’Ascoli ha già sposato appieno la politica di ringiovanimento dettata dai vertici della cadetteria con la nuova regolamentazione prevista. "Il mondo del calcio sta profondamente cambiando, e noi dobbiamo cercare di restare al passo con i tempi. Le operazioni che porteremo avanti saranno in linea con ciò che ci ha chiesto la proprietà. Non stravolgeremo la squadra, ma ovviamente non rimarranno tutti. Si lavorerà per ringiovanire la rosa e sistemare il bilancio. In vista del raduno del 13 luglio vorrei mettere a disposizione dell’allenatore 4-5 profili giovani".

È ormai matura la definizione dell’arrivo del centrocampista Masini dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. In questa settimana inoltre è previsto l’incontro con l’Atalanta per parlare di Giovane e degli altri profili finiti nel mirino. "Masini è una trattativa in dirittura d’arrivo – ammette –. Con Giovane il discorso iniziale era di averlo in prestito per due stagioni. Se non gli arriveranno proposte dalla A penso che ci sia la possibilità di vederlo tornare. Kraja e Zuccon? Sono giocatori seguiti, ma ancora non c’è nulla di definito. In porta Plizzari, Barosi e Contini costituiscono nomi che stiamo seguendo, ma c’è anche altro. Dovremo prenderne due. Se arriverà un giovane di proprietà, anche dall’estero, di conseguenza come prima scelta metteremo un determinato tipo di profilo magari in prestito. A Guarna è stato proposto il rinnovo e stiamo aspettando la sua risposta. Falasco invece è un profilo sul quale il nostro allenatore vuole puntare. In difesa valorizzeremo Tavcar. Vogliamo sfruttare appieno le potenzialità di Forte".

Avvicendamento in atto infine nell’area scouting. Ivano Pastore ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. A breve arriveranno due possibili sostituti.

mas.mar.