Il Pisa sceglie Stefanelli, Spezia su Antonucci e Modena Strizzolo

Il Pisa ha scelto Stefanelli. Sarà lui a ricoprire le vesti di direttore sportivo a seguito delle dimissioni rassegnate da Kolarov dopo appena un mese dal ricevimento dell’incarico. Il diesse è reduce dall’esperienza al Cesena in C, squadra con la quale nell’ultima stagione ha raggiunto la semifinale playoff per poi essere eliminato ai tiri di rigore dal Lecco. Lo Spezia invece è pronto a formalizzare la propria offerta al Cittadella per l’acquisto di Antonucci, uno dei migliori profili del recente torneo cadetto. Il prezzo del cartellino si aggira sui 2milioni di euro. Per lui si era fatto avanti anche il Frosinone, ma la distanza tra le parti non ha permesso di percorrere la pista che lo avrebbe portato verso i colori giallazzurri. Il Modena infine ha acquistato a titolo definitivo dalla Cremonese il centravanti Strizzolo che proprio nel girone di ritorno dell’ultimo campionato aveva difeso i colori gialloblù. Il 31enne ha firmato un biennale.