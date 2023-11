Il portiere Guarna riparte dalla D con L’Aquila

Guarna riparte in D con la maglia dell’Aquila. L’ex Ascoli e il club abruzzese hanno raggiunto l’accordo che vedrà l’esperto portiere difendere i colori rossoblù nel corso dell’attuale stagione. Nella giornata di martedì ad annunciare la fumata bianca è stata la società stessa. Nella sua lunga carriera tra i professionisti il 38enne ha collezionato 304 presenze in B e 151 in C difendendo i pali di Ascoli, Lanciano, Ancona, Spezia, Bari, Monza, Foggia e Reggina. "Quando è arrivata la chiamata la trattativa è durata pochissimo – spiega Guarna –. Torno in D con l’obiettivo di aiutare la squadra e sono a disposizione di mister e compagni. Mi sembra un girone con grande equilibrio, in cui alcune squadre hanno investito un po’ di più. Ma con un pizzico di continuità e qualche risultato di fila si potrà facilmente recuperare delle posizioni. L’importante è avere equilibrio, capendo i momenti delle giornate e della stagione. Ho percepito che è un momento delicato ma ho conosciuto una squadra in cerca di riscatto".