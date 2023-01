Il Porto d’Ascoli all’esame Termoli: "Non ho digerito il ko col Roma City"

Il Porto d’Ascoli ospita il Termoli per la quarta giornata di ritorno, dopo il rinvio per neve di domenica scorsa contro la Vastese che sarà recuperato mercoledì 8 febbraio. Sabato 4 febbraio i Ciampelli boys disputeranno invece l’anticipo al ‘Mancini’ di Fano contro l’Alma Juventus. Il presidente Vittorio Massi spera in una vittoria per digerire così la caduta casalinga con il Roma city di due settimane fa: "Spero di vedere un altro tipo di gara con il Termoli, perché la sconfitta con il Roma city ancora non l’ho digerita. Abbiamo costruito una squadra competitiva e lo abbiamo dimostrato mettendo in bacheca trentuno punti, nel girone di andata abbiamo incontrato squadre che sono città e hanno grandi giocatori, li abbiamo battuti e il girone di ritorno non può andare male, perché le prove sono state fatte in quello di andata".

Il tecnico del Termoli Raffaele Esposito spera di riscattare il risultato dell’andata. La gara infatti era terminata uno a uno: "Il Porto d’Ascoli è una squadra molto quadrata, che ha la difesa più forte del campionato. Non segna tantissimo, ha diciotto gol fatti come noi, e la maggior parte sono stati piazzati, e sicuramente dobbiamo stare attente a quelle situazioni. Il risultato dell’andata ci ha lasciati con l’amaro in bocca, perché ci siamo portati a casa solo un punto anche se meritavamo la vittoria. Questo è un campionato molto equilibrato, e si deve sudare tanto per portare a casa i tre punti. Noi cercheremo fino alla fine di lottare per regalare la salvezza ai nostri tifosi, perché la società fa degli sforzi. I ragazzi si allenano sempre bene, la mentalità è quella giusta. La squadra è molto giovane e c’è il rischio più alto che si cada in depressione, sta a me e allo staff tenere il morale giusto. In settimana abbiamo valutato alcune situazioni, perché abbiamo lacune davanti, ma in generale nella formazione ci saranno delle sorprese contro il Porto d’Ascoli".

Lara Facchini