Il Porto D’Ascoli riparte con un buon punto

vastese

0

porto d’ascoli

0

VASTESE CALCIO (4-3-3): Del Giudice 6,5; Tracchia 6, Altobelli 6,5, D’Angelo 6, Montebugnoli 6,5; Bracaglia 6 (15’st Frangella 6), Maiorano 6 (15’st Orchi 6), Nacci 6; Busetto 6 (44’st Sansone ng), Kyeremateng 6,5, De Cerchio 6 (15’st Sandomenico 5). A disp.: Salvati, Minchillo, Gomes, Martiniello, Menna. All. Lucarelli 6.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa 6,5; Pasqualini 6,5, Rovinelli 6,5, Sensi 6, Zoboletti 6; Pietropaolo 6,5, Rossi 6, Buonavoglia 6 (30’st Verdesi ng); Battista 6, Spagna 6,5 (20’st Parolisi 6), D’Alessandro 6,5. A disp.: Capriotti, Petrini, Passalacqua, Napolano, Evangelisti, Girolami, Fratini. All. Ciampelli 6.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro 6,5.

Note. Espulso Sandomenico per proteste al 39’st. Ammoniti Nacci e Maiorano, spettatori 200 circa, recupero 1’pt e 4’st.

Finisce 0 a 0 tra Vastese e Porto d’Ascoli, match del terzo turno di ritorno. Un risultato che appare giusto visto quanto osservato in campo nel corso dei novanta minuti. Durante il primo tempo la partita è stata equilibrata, mentre il secondo non è stato eccellente dal punto di vista tecnico, con qualche azione ma molto confusa e di nervi. Entrambe le squadre hanno avuto comunque delle occasioni per segnare, anche se alla fine nessuna delle due è riuscita a concretizzare le chance costruite. Il tecnico Lucarelli, privo dello squalificato Di Nardo, ha proposto Kyeremateng come attaccante centrale, con De Cerchio e Busetto in appoggio, confermando il resto della formazione iniziale della domenica contro i marsicani. Sul fronte opposto, subito in campo due ex nel gruppo marchigiano: D’Alessandro titolare a centrocampo e Napolano.

La partita è iniziata con un tentativo di Kyeremateng che ha mancato di poco il bersaglio, mentre la difesa avversaria era impegnata a chiudere su Busetto, il compagno di reparto che si era proposto in profondità. La Vastese ha poi replicato a questa situazione con un’altra occasione importante grazie a De Cerchio al 23’, con un tiro perfetto, ma il portiere Testa ha salvato la situazione. I biancorossi hanno cercato di segnare, ma la difesa ospite è apparsa molto attenta in questa circostanza così come nel resto della partita.

Nella ripresa, i marchigiani sono usciti fuori e hanno fatto capire che sarebbe stata un’altra partita. Bella, in tal senso, l’incursione di Spagna bravo ad avanzare e tirare, mandando di poco a lato e facendo tremare i locali. Il Porto d’Ascoli è sembrato più determinato e intenzionato a mettere in difficoltà la Vastese, che ha dovuto arretrare e rischiare molto. D’Alessandro ha provato a segnare, ma Del Giudice è stato bravo a evitare la rete. Lucarelli ha cercato di correre ai ripari con tre sostituzioni in un colpo solo, ma non ha ottenuto alcun risultato se non quello di continuare a resistere. Il Porto d’Ascoli ha continuato a mettere sotto pressione la difesa biancorossa, e la Vastese ha dovuto chiudere in inferiorità numerica per l’espulsione di Sandomenico avvenuta per qualche protesta di troppo. La Vastese è alla seconda partita consecutiva senza vittorie e la loro classifica non migliora, mentre il Porto d’Ascoli sale in sesta posizione, accanto al Fano che li aveva battuti tre giorni prima. Si ritorna quindi a muovere la classifica dopo un periodo fatto da tre sconfitte.